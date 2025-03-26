В Челябинске осудят двух иностранцев за распространение наркотиков

Парням грозит до 20 лет тюрьмы

В Центральный районный суд Челябинска переданы материалы уголовного дела, возбужденного в отношении двух иностранцев за сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что ранее не судимые 21-летний и 22-летний граждане стран ближнего зарубежья вступили в преступную группу по распространению наркотиков. Они обосновались в Екатеринбурге, куда парням поставляли оптовые партии героина. После они фасовали наркотик и доставляли в Челябинск. В декабре прошлого года их задержали в Центральном районе сразу после организации девяти тайников.

В отношении парней возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков в значительном размере (часть 3 статьи 30, пункты «а», «г» части 3 статьи 228.1 УК РФ). Их заключили под стражу. В ближайшее время в суде рассмотрят материалы дела и вынесут приговор.