В Челябинске осудят бизнесмена, который скрыл от налоговой почти 110 млн рублей

Мужчина создал фиктивный документооборот

В Челябинской области перед судом предстанет директор коммерческой организации, которого обвиняют в неуплате налогов на сумму более 109 млн рублей, сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, с 2017 по 2019 годы гендиректор строительной фирмы создал фиктивный документооборот с «номинальными» организациями для получения налоговой экономии в виде налоговых вычетов по НДС и завышения расходов при исчислении налога на прибыль.

«С 24 сентября 2022 года по 1 июля 2023 года обвиняемый сокрыл денежные средства организации, за счет которых должны произвести взыскание недоимки по налогам и сборам. Следователями СК России наложен арест на сумму более 109 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд.