В Челябинске осудили жителя Казахстана за попытку подкупа таможенника

Мужчина намеревался незаконно вывезти древесину

Курчатовский районный суд признал виновным в даче взятки жителя Республики Казахстан. Мужчина пытался подкупить таможенника для получения разрешения на вывоз леса. Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в пресс-центре УФСБ по Челябинской области.

Судом установлено, что обвиняемый в мае 2020 года при попытке незаконного вывоза древесины из России в Казахстан предложил начальнику отдела таможенной службы взятку в размере 50 тысяч рублей.

«Мужчина был задержан на месте преступления сотрудниками ФСБ. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 21 УК РФ („Дача взятки должностному лицу“)», — сообщили в пресс-центре регионального УФСБ.

Курчатовский районный суд признал жителя Казахстана виновным и назначил ему штраф в размере 700 тысяч рублей.

Как ранее писал наш сайт, Челябинская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Республики Казахстан. Его обвиняют в даче взятки таможеннику.

По версии следствия, в марте 2021 года на контрольно-пропускном пункте «Троицкий» при осмотре сотрудниками Челябинской таможни транспортного средства установлено, что в автомобиле перевозятся шины без обязательной маркировки средствами идентификации.

