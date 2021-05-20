В Челябинске осудили женщину за зверское убийство годовалого сына

Мария Синицкая расправилась с ребенком из мести мужу

Сегодня, 20 мая, Челябинской областной суд вынес приговор в отношении 24-летней жительницы села Ларино Уйского района. Она признана виновной в убийстве сына. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что Мария Синицкая 18 декабря 2018 года после ссоры с мужем по телефону схватила нож и нанесла годовалому сыну 20 ранений в голову, шею, грудь и лицо. От полученных травм маленький Кирилл скончался на месте. После зверского убийства женщина позвонила родственникам и рассказала о случившемся. Отец ребенка в момент совершения преступления находился на вахте. Он позвонил правоохранителям. Выехавшие на место трагедии полицейские обнаружили в квартире истерзанное тело мальчика, кровавый след на стене — мать бросила малыша в стену. Сама Мария сидела на диване вся в крови.

В отношении матери ребенка было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии»). Свой поступок женщина объяснила конфликтами с мужем. После расправы над Кириллом она собиралась свести счеты с жизнью, однако ей не хватило смелости.

«В судебном заседании Синицкая вину признала частично, пояснила, что находилась в состоянии аффекта, не отдавала отчет своим действиям. Однако суд взял за основу заключение экспертов института им. Сербского, которые признали ее вменяемой», — рассказали в пресс-службе суда.

Приговором суда Синицкой назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы 1 год (исполняется после освобождения из мест лишения свободы).

Вердикт суда не вступил в законную силу.