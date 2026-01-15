В Челябинске осудили воспитателя за избиение семерых малышей

Суд назначил женщине 10 месяцев исправительных работ условно

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 37-летней бывшей воспитательницы детского сада. Она признана виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних с применением насилия (ст. 156 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Следствие установило, что в период с 9 января по 8 апреля 2025 года, работая воспитателем младшей группы в детском саду № 251 Тракторозаводского района, женщина под видом «воспитательных мер» систематически применяла физическое насилие к семерым детям в возрасте около двух лет. Она наносила малышам удары по лицу и голове, причиняя им физические и психические страдания. Воспитанники детсада были беззащитны перед взрослым человеком и в силу возраста не могли сопротивляться. Это видели другие ребята и боялись.

В качестве наказания суд назначил виновной 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор признан условным с испытательным сроком в один год.

После вступления приговора в силу прокуратура даст оценку его законности, передает пресс-служба ведомства.