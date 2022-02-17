В Челябинске осудили водителя фуры за смертельный наезд на пешехода

Мужчина получил условный срок

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 28-летнего жителя, который в мае прошлого года, управляя грузовиком «ДАФ», насмерть сбил женщину. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП случилось днем 12 мая 2021 года. Подсудимый, управляя автопоездом в составе грузового седельного тягача «ДАФ» и полуприцепа, двигался по средней полосе проезжей части улицы Каслинской со скоростью около 20 км/ч.

«При въезде на перекресток улицы Каслинской и Комсомольского проспекта произошла смена сигнала светофора с разрешающего на запрещающий, в это же время по регулируемому пешеходному переходу проезжую часть улицы Каслинской на зеленый сигнал светофора начала пересекать пешеход. Водитель проявил преступную неосторожность, продолжил движение через перекресток и произвел наезд на пешехода, который от полученных повреждений скончался на месте происшествия», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Суд назначил ему наказание по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Водителя приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Также судом удовлетворены исковые требования потерпевшего о взыскании причиненного морального вреда на сумму 1 млн рублей. Подсудимый частично возместил вред, выплатив 200 тысяч рублей. Кроме того, виновного лишили права занимать должности, связанные с управлением транспортом, на 2 года и 6 месяцев.