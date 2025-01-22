В Челябинске осудили водителя бензовоза, по вине которого в ДТП погибла семья

Его отправили в колонию на шесть лет

Советский районный суд Челябинска вынес приговор местному жителю, который устроил смертельное ДТП на трассе, сообщили в пресс-службе суда.

В декабре 2022 года на трассе «Иртыш» на территории Курганской области житель Челябинска, управляя бензовозом, допустил небрежность, в результате чего задел «Газель» и лоб в лоб врезался в автомобиль «Лада-Приора». В легковушке находились супруги с двухлетним ребенком, все они погибли на месте.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ). Обвиняемый признал свою вину частично.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на шесть лет с отбыванием в колонии-поселении и запретом управлять автомобилями на срок 2,5 года. При назначении наказания суд учел наличие у мужчины ребенка-инвалида и несовершеннолетнего ребенка.

С организации, в которой работал обвиняемый, в пользу потерпевших взыскали компенсацию морального вреда в размере 9 миллионов рублей.