В Челябинске осудили водителя автобуса, насмерть сбившего студента

Виновный отправится в колонию‑поселение

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор 41-летнему водителю автобуса, который в ноябре прошлого года сбил 19-летнего студента. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

На нерегулируемом пешеходном переходе 19-летний студент ЮУрГУ переходил проспект Ленина на пересечении с улицей Лесопарковой. В этот момент он попал под колеса автобуса и погиб на месте.

«Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он лишен права управления транспортом на два года и шесть месяцев», — прокомментировали в прокуратуре.

Водитель признал вину и частично возместил моральный ущерб родственникам погибшего.