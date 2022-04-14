В Челябинске осудили троих мужчин за кражу драгоценностей из шахты в Бурятии

Ущерб составил более 3 млн рублей

Советский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении троих мужчин. Они признаны виновными в краже и незаконном обороте драгоценных металлов. Об этом сегодня, 14 апреля, сообщили в прокуратуре региона.

Судом установлено, что трое жителей Челябинской области работали вахтовым методом на Нерундинском золоторудном месторождении в Республике Бурятии. Там они похитили золотосодержащий концентрат массой более 860 граммов. Добычу обвиняемые привезли поездом, спрятав в личные вещи.

В отношении южноуральцев были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража») и части 5 статьи 191 УК РФ («Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга»).

«С учетом того, что подсудимые совершили преступление впервые, похищенное возвращено, вину признали в полном объеме, активно способствовали расследованию и раскрытию преступления, суд пришел к выводу о том, что их исправление возможно без изоляции от общества», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Виновным назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года каждому.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.