В Челябинске осудили сотрудника оборонного предприятия по делу о коммерческом подкупе

Он приговорен к сроку в колонии строгого режима и крупному штрафу

Металлургический районный суд вынес приговор в отношении заместителя начальника службы экономической безопасности предприятия «Донкарб Графит». Об этом сегодня, 26 ноября, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Судом установлено, что виновный вместе с техническим директором получили вознаграждение в сумме более пяти миллионов рублей от подрядных организаций за подписание актов выполненных работ по монтажу оборудования, используемого при выполнении государственного оборонного заказа.

«Замначальника приговорили к лишению свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, а также к штрафу в 10 миллионов рублей по частям 7, 8 статьи 204 УК РФ (Коммерческий подкуп)», — сообщили в пресс-службе УФСБ.

Ранее технического директора «Донкарб Графит» Анатолия Плотникова приговорили к пяти годам строгого режима.