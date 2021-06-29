В Челябинске осудили семейную пару за похищение и смерть человека

Виновные пытались выбить долг в 30 тысяч рублей

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор первой инстанции в отношении семейной пары из Копейска. Мужчина и женщина признаны виновными в незаконном лишении свободы и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сегодня, 29 июня, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 49-летняя женщина и 37-летний мужчина в ноябре 2016 года с целью выбить долг в 30 тысяч рублей два дня удерживали в заложниках семейную пару. Виновные неоднократно угрожали 24-летней должнице физической расправой. Осужденный мужчина бейсбольной битой изувечил 18-летнего супруга потерпевшей. Молодой копейчанин скончался через два дня.

«После этого обвиняемые заплатили знакомому 250 тысяч рублей за помощь в сокрытии трупа. Мужчина вывез тело и сжег его. Этого же знакомого они пытались склонить к убийству 24-летней потерпевшей, поскольку она была свидетелем всех событий. Однако товарищ отказался осуществлять замысел», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В отношении преступников были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 330 УК РФ («Самоуправство»), пунктам «а», «ж» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»), частям 4, 5 статьи 33, части 1 статьи 30, пунктам «е», «з», «к», части 2 статьи 105 УК РФ («Подстрекательство и пособничество в приготовлении к убийству»), части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Женщине было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии общего режима с испытательным сроком в 1,6 года. Мужчина отправится в колонию строгого режима на 15 лет, также с последующим ограничением свободы на 1,6 года.

Адвокаты осужденных подали апелляционную жалобу, ссылаясь на недоказанность вины своих подзащитных.

Челябинский областной суд оставил приговор первой инстанции без изменений. Решение вступило в законную силу.