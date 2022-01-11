В Челябинске осудили семерых участников ОПГ за сбыт наркотиков

Южноуральцы проведут в колониях от 6 до 15 лет

В Челябинске Калининский районный суд вынес приговор семерым участникам организованной преступной группы, которые сбывали наркотики, сообщили 10 января в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что участники ОПГ распространяли героин на территории Челябинска через места скрытого хранения. В апреле 2020 года полицейские обнаружили в квартире двух южноуральцев свыше двух килограммов наркотика. До конца 2020 года правоохранители задержали еще пятерых человек, которые распространяли 1,5 килограмма героина.

«Калининский районный суд города Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении 7 участников организованной преступной группы. Они признаны виновными по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1, пунктам „а, б“ части 3, пунктам „а,г“ части 4 статьи 228.1, части 1 статьи 228 УК РФ („Незаконный сбыт и покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой, в значительном, крупном и особо крупном размерах“)»,— уточнили в ведомстве.

Южноуральцам назначили наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 15 лет с отбыванием в исправительных колониях общего, строгого и особого режима.

Ранее Советский районный суд Челябинска вынес приговор южноуральцу, который намеревался сбыть крупную партию наркотического вещества. Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима.