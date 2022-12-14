В Челябинске осудили подростка за гибель сверстника в драке

Школьник получил срок в воспитательной колонии

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор 15-летнему подростку, который ударил сверстника, после чего последний скончался на месте. Об этом сообщили корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

ЧП случилось весной. Подростки повздорили из-за девочки около одного из домов по улице Хохрякова. Подсудимый ударил оппонента в шею, мальчик упал и скончался на месте.

В отношении школьника возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»).

«Суд приговорил виновника к 4 годам воспитательной колонии. Также родители мальчика должны будут возместить моральный вред семье погибшего на сумму 1,5 млн рублей», — передают корреспонденты.