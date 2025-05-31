В Челябинске осудили организатора и сотрудницу нарколаборатории

Суммарно они получили 26 лет колонии

В Челябинском областном суде вынесли приговор организатору подпольной нарколаборатории и его сообщнице, которые изготавливали крупные партии наркотика, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Установлено, что житель Астраханской области организовал нарколабораторию в частном доме в Миассе. Для изготовления наркотика он нанял трех жителей Беларуси — они специально приехали в Челябинскую область для участия в незаконном бизнесе.

Двоих — мужчину и женщину — правоохранители задержали прямо в лаборатории. Также они изъяли 18 килограммов готового наркотика, 25 литров прекурсоров, свыше 400 литров реагентов и различное оборудование. Основателя наркобизнеса стражи порядка задержали на парковке одного из московских аэропортов — сразу после его возвращения с отдыха.

Уроженцу Астраханской области и его сообщнице предъявили обвинение в производстве наркотиков в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, женщину — к 10 годам с отбыванием в колонии общего режима. Материалы уголовных дел других участников выделены в отдельное производство.