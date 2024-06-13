В Челябинске осудили ОПГ оружейников

У фигурантов изъяты переделанные автоматы и пистолеты

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Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор четверым участникам ОПГ. Банда специализировалась на незаконном обороте оружия (статьи 222 УК РФ, 223 УК РФ). Об этом сегодня, 13 июня, сообщили в УФСБ по региону.

Сотрудники ведомства совместно с коллегами из Москвы, Свердловской, Тюменской и Курганской областей пресекли деятельность межрегиональной преступной группировки. На оборудованном складе найдены и изъяты 14 автоматов Калашникова, 3 пистолета Макарова, 2 револьвера «наган», самозарядный карабин Симонова, обрез охотничьего ружья, охотничий карабин «Сайга», винтовка, охотничье ружье, самозарядное огнестрельное устройство, более 800 патронов различного калибра, инструменты для изготовления (переделки) огнестрельного оружия. Подпольная мастерская ликвидирована.

«Один фигурант приговорен к 13 годам лишения свободы и штрафу 450 тысяч рублей, еще один участник ОПГ осужден на 11 лет со штрафом 350 тысяч рублей, еще двоим присудили 9 лет колонии и штраф 250 тысяч рублей», — прокомментировали в региональном УФСБ.