В Челябинске осудили мужчину за сожжение сожительницы

Обвиняемый в убийстве с особой жестокостью не признал свою вину

В Челябинском областном суде огласили приговор по уголовному делу 34-летнего жителя Карабаша, обвиняемого в убийстве с особой жесткостью. Весной этого года после совместного распития алкоголя мужчина облил бензином свою спутницу и поджег ее. Женщина скончалась в больнице. Суд установил вину мужчины и приговорил к лишению свободы в колонии строго режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в конце апреля этого года 34-летний мужчина в ходе ссоры со своей сожительницей облил ее бензином и поджег. Очевидец, который в это время был рядом, потушил пламя на потерпевшей и вызвал скорую помощь. Несмотря на своевременный приезд врачей женщина скончалась в больнице от множественных ожогов.

Осужденный на момент преступления не имел определенного места жительства, а ранее он был судим за преступления против собственности. В суде вину он не признал и настаивал на своей непричастности к преступлению. Однако сторона обвинения версию подсудимого опровергла, прокурор привел совокупность доказательств в совершении инкриминируемого преступления.

Суд признал вину осужденного и назначил ему наказание в виде 16 лет 6 месяцев лишения свободы и отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права управлять транспортным средством 17 месяцев 17 дней.