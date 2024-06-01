В Челябинске осудили мужчину за производство почти 23 кг наркотиков

Запрещенное вещество он вместе с участниками ОПГ намеревался сбыть

Челябинский областной суд приговорил к 15 годам тюрьмы жителя Свердловской области, обвиняемого в незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Установлено, что мужчина являлся участником организованной преступной группы. В частном доме он оборудовал лабораторию, в которой производил запрещенное вещество. В октябре 2023 года сотрудники регионального УФСБ России задержали его и изъяли более 22,7 килограмма наркотика, а также оборудование и реактивы.

«Судом обвиняемый приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 150 тысяч рублей»,— уточнили в ведомстве.