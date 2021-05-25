В Челябинске осудили мужчину за покупку техники для взлома авто

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области

Суд вынес приговор в отношении мужчины, признанного виновным в незаконном обороте специальных технических средств. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

«Установлено, что осужденный в январе 2021 года в интернете приобрел кодграбберы, предназначенные для проникновения в автомобили в обход охранной сигнализации», — рассказали в региональном СУ СКР.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Приговором суда челябинцу назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.