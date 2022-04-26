В Челябинске осудили мужчину за нападение на пассажира такси

Из-за конфликта он нанес пострадавшему ножевое ранение в спину

Металлургический районный суд вынес приговор 19-летнему челябинцу, которого признали виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Год назад, 1 мая 2021 года, он нанес ножевое ранение в спину пассажиру такси из рядом стоящего автомобиля. Теперь буйному молодому человеку предстоит провести 4 года в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Конфликт между подсудимым и таксистом из рядом стоящего авто произошел год назад на улице Сталеваров. 19-летний челябинец в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем автомобиля, а таксист припарковал свою машину рядом. В ходе ссоры из такси вышел нетрезвый пассажир и тоже вступил в спор.

«Подсудимый нанес убегающему от него пассажиру ножевое ранение в спину, причинив проникающее ранение легкого», — рассказали в прокуратуре.

В ведомстве также пояснили, что в это время у подсудимого имелось условное осуждение за грабеж. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.