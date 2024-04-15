В Челябинске осудили мужчину, ударившего инспектора ГИБДД

Нападавший управлял автомобилем в состоянии опьянения

В Металлургическом районном суде Челябинска вынесли приговор 30-летнему местному жителю, признанному виновным в применении насилия в отношении инспектора ГИБДД (часть 1 статьи 318 УК РФ), сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

23 октября прошлого года осужденный, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, попал в ДТП. Прибывший на место инспектор ГИБДД потребовал от него водительское удостоверение и документы на автомобиль. В ответ пьяный мужчина толкнул полицейского, повалил его на спину и ударил по голове. В результате инспектор получил ссадины и синяки.

Судья приговорил обвиняемого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Приговор в законную силу не вступил.