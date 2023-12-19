В Челябинске осудили мужчину, убившего приятеля чайником

Его отправили в колонию особого режима и назначили лечение у психиатра

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор ранее судимому мужчине, который забил своего приятеля электрическим чайником и деревянной палкой. В результате пострадавший скончался. Осужденный проведет в колонии особого режима 10 лет, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел летом 2022 года в одной из квартир дома, расположенного по улице Крылова. Мужчины распивали спиртное и в какой-то момент поссорились. Осужденный схватил электрический чайник и начал наносить им удары своему приятелю. Затем он взял деревянную палку и продолжил истязать его. Потерпевший получил около 80 ударов по голове и телу и скончался на месте происшествия.

«Суд с учетом особо опасного рецидива преступлений назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего»,— уточнили в ведомстве.

Осужденному также назначено принудительное лечение у психиатра.