В Челябинске осудили мужчину, издевавшегося над собакой

Живодер получил условное наказание

Калининский районный суд вынес приговор 34-летнему мужчине по уголовному делу о жестоком обращении с животным. За избиение шпица и нанесение ему увечий челябинца приговорили к одному году лишения свободы условно. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде установили, что мужчина неоднократно избивал собаку, а однажды ударил животное так, что оно отлетело и ударилось головой. В результате собаке пришлось удалять глаз.

Челябинца признали виновным в совершении преступления по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ и назначили ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.