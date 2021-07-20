В Челябинске осудили копейчанина за покушение на сбыт наркотика

Виновный проведет в колонии строгого режима семь лет

Советский районный суд Челябинска вынес приговор жителю Копейска за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Подсудимый полностью признал свою вину, сообщили накануне, 19 июля, в пресс-службе суда.

Известно, что неработающий копейчанин, 1991 года рождения, имеющий на иждивении троих детей, решил заработать денег. В марте этого года мужчина, действуя в составе преступной группы, приобрел у незнакомца мефедрон массой около 110,02 грамма. Наркотик подсудимый расфасовал в свертки, но продать не успел: полицейские задержали копейчанина.

«На судебном заседании Сергей И. вину в отношении всего объема предъявленного обвинения признал полностью, в содеянном раскаялся, дал показания, что до задержания, получая задание от соучастника через сеть „Интернет“, около 10—15 раз размещал закладки с наркотическим средством мефедрон в различных местах города Челябинска»,— уточняют в пресс-службе Советского районного суда.

В ходе рассмотрения уголовных дел, возбужденных по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, отягчающих обстоятельств не установлено. Смягчающими наказание обстоятельствами стали: полное признание вины, содействие в расследовании дела, наличие на иждивении детей и положительные характеристики.

«Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима»,— уточнили в суде.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.