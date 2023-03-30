В Челябинске осудили хакера за взлом сайтов через рекламу

Вредоносная программа могла уничтожить или изменить страницу в интернете

Жителя областного центра приговорили к году ограничения свободы за создание и распространение вредоносной компьютерной программы. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона, уточнив, что решение Центрального районного суда уже вступило в силу. Было доказано, что фигурант дела обладает познаниями в области информационных технологий, а свои навыки он использовал из корысти, «обрушивая» сайты или меняя в них информацию.

«При размещении рекламы на различных сайтах использовал вредоносную компьютерную программу, заведомо предназначенную для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации», — сообщили в региональном управлении ФСБ.

Преступление удалось выявить южноуральским контрразведчикам, они же занимались его расследованием. В ведомстве подчеркивают, что только за прошедший квартал по материалам УФСБ области были осуждены девять человек, занимавшихся преступлениям в сфере компьютерной информации. Еще четыре человека сейчас ждут завершения расследований уголовных дел.

Кстати, в начале прошлого года студент колледжа из Снежинска был оштрафован на 40 тысяч рублей за создание программы взлома паролей. Этот «софт» оказался востребованным: программу купили участники хакерского форума. Также в минувшем феврале был взломан сайт копейских коммунальщиков, где неизвестные разместили ложную информацию о повышении тарифов на канализацию и подачу воды.