В Челябинске осудили иностранца за попытку подкупа таможенника

Виновный пытался провезти немаркированные шины

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор 64-летнему жителю Казахстана. Он признан виновным в даче взятки в крупном размере. Об этом сегодня, 2 июля, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Судом установлено, что в марте 2021 года на контрольно-пропускном пункте «Троицкий» при осмотре сотрудниками Челябинской таможни автомобиля установлено, что в нем перевозятся шины без обязательной маркировки средствами идентификации. Всего было обнаружено 946 единиц немаркированного товара. Гражданин Республики Казахстан за пропуск транспортного средства, перевозившего автомобильные шины в Россию, предложил сотруднику таможни взятку — 180 тысяч рублей. Часть суммы в размере 1000 долларов США иностранец передал должностному лицу, действовавшему в рамках оперативного эксперимента. Однако сотрудник таможни отказался взять деньги.

В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу в крупном размере»).

«С учетом смягчающих наказание обстоятельств, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1,3 млн рублей», —сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

2 июня Курчатовский районный суд признал виновным в даче взятки жителя Республики Казахстан. Мужчина пытался подкупить таможенника для получения разрешения на вывоз леса.