В Челябинске осудили группировку за фиктивную прописку мигрантов

Соучастники оформляли фиктивные трудовые договоры с иностранцами

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговоры в отношении пяти челябинцев, которые организовали канал незаконной миграции в регионе. Об этом сегодня, 15 июня, сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по области.

Установлено, что челябинцы за материальное вознаграждение оформляли фиктивные договоры с иностранными гражданами, фиктивно ставили их на учет по месту пребывания без фактического предоставления жилья.

«Трем участникам группы назначили судебный штраф в размере 85 тысяч рублей каждому. Еще двое приговорены к лишению свободы сроками на два года и два года шесть месяцев условно», — рассказали в УФСБ по Челябинской области.