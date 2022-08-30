В Челябинске осудили экс‑бухгалтера спортивного комплекса за хищение 2,6 млн рублей

Виновная изготовила подложные документы на выплату зарплаты

Ленинский районный суд Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера спортивного комплекса «Лидер». Женщину признали виновной в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 30 августа, сообщили в региональной прокуратуре.

В период с марта по август 2021 года бухгалтер составляла подложные реестры на выплату зарплаты с завышенными суммами. «Излишки» при начислении выплат женщина переводили себе на счет. Так подсудимая похитила 2,6 млн рублей.

«Суд с учетом смягчающих наказание обстоятельств назначил виновной наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с возложением на осужденную предусмотренных законом обязанностей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.