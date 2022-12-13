В Челябинске осудили директоров кооператива за хищение 104 млн рублей у пайщиков

Мужчин отправили в колонию общего режима

Советский районный суд Челябинска вынес приговор двум жителям Санкт-Петербурга. Их признали виновными в мошенничестве на 104 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что Юрий Васильев и Александр Заборцев открыли филиалы кооператива «Кредитное Содружество» в Челябинске и Магнитогорске. В течение трех лет они привлекали деньги местных жителей по договорам о паевых взносах. Частично они выплачивали пайщикам деньги за счет взносов новых клиентов, действуя по принципу финансовой пирамиды.

Остальные деньги обвиняемые тратили на собственные нужды и реализацию преступных замыслов.

В результате руководители причинили ущерб 375 гражданам на сумму свыше 104 миллионов рублей.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал их виновными и приговорил к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима каждого. Они также были лишены права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств физических и юридических лиц, сроком на 3 года», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.