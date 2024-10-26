В Челябинске осудили директора строительной компании, похитившего 23 млн рублей

Он проведет в колонии девять лет

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор директору строительной компании, который похитил более 23 миллионов рублей при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

43-летний директор строительной компании «Флагман» Евгений Юдин похитил более 23 миллионов рублей, выделенных на строительство ФАПов в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Капитальное строительство в Челябинской области». Кроме того, Евгений Юдин дал крупную взятку директору другой строительной компании за подписание актов с ложными сведениями об объеме выполненных работ и приобретенных материалах.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела о мошенничестве в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и о даче взятки в крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ). Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на девять лет с отбыванием в колонии строгого режима и штраф в размере двух миллионов рублей.

Напомним, Евгений Юдин был задержан сотрудниками УФСБ России по региону в 2022 году.