В Челябинске осудили членов мошеннической группы, выманивавших деньги у пенсионеров

В тюрьме они проведут 7,5 и 8 лет

В Курчатовском районном суде Челябинска вынесли приговоры 25-летнему и 29-летнему мужчинам, которые работали в составе организованной группы и забирали деньги преимущественно у пенсионеров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Один из мужчин обзванивал пенсионеров и от имени их родственников сообщал, что попал в ДТП. После его «коллега» настаивал на возмещении ущерба, чтобы избежать уголовного дела. Далее один из мужчин ездил по адресам, забирал деньги, а затем переводил их на счета членов преступной группы, оставляя часть себе.

«Несмотря на то, что фигуранты уголовного дела принимали серьезные меры к конспирации, благодаря слаженным действиям сотрудников полиции были собраны доказательства, подтверждающие вину преступников»,— уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что 25-летний обвиняемый забирал деньги не менее чем с шести адресов. А его 29-летний коллега вовлекал других людей в преступный бизнес.

Суд признал их виновными в совершении мошенничества в составе преступной группы (часть 4 статьи 159 УК РФ) и приговорил к восьми и 7,5 годам колонии.