В Челябинске осудили четырёх человек за организованное убийство мужчины

Происшествие произошло в Магнитогорске в 2018 году.

В 2018 году в Магнитогорске произошло организованное убийство местного предпринимателя. Ещё в 2016 году у потерпевшего возникли разногласия и конфликты с компаньоном по бизнесу Константином Андреевым. Партнёру не нравилось наличие имущественного и денежного спора, поэтому он решил убить товарища.

Андреев нанял для исполнения задуманного местного жителя Рустама Насырова за вознаграждение в размере 850 тысяч рублей. Подумав, что одному не справиться, Насырова привлёк для дела еще своего двоюродного брата Рамиля Хасанова и товарища Евгения Макорина. К слову, все четверо имеют высшее образование, ранее они не были судимы, занимались различными видами деятельности.

«Андреев передал Насырову деньги, а также фото жертвы, сведения о его передвижениях и график судебных заседаний. Для непосредственного совершения преступления злоумышленники на деньги, полученные от Насырова, приобрели автомобиль ВАЗ 21124», — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Убийство было совершено в мае 2018 года. Подсудимые приехали к дому потерпевшего, дождались, пока он сядет в машину, чтобы напасть, но получили отпор. Предприниматель сразу побежал в подъезд дома, но злоумышленники успели за ним. Рустам Насыров нанёс ему множество ударов ногами и руками по голе, а также около 30 ножевых ранений в область головы, шеи и рук. Всё это время двое других — Макорин и Хасанов — удерживали мужчину, лишая возможности защищаться. Смерть в итоге наступила от раны шеи, осложнившейся острой кровопотерей. Соучастники украли их одежды убитого телефон.

После долгого разбирательства, Челябинский областной суд сегодня, 19 ноября, огласил приговор четырём подсудимым.

«Челябинский областной суд огласил приговор в отношении Константина Андреева, 1979 года рождения, Рустама Насырова, 1975 года рождения, Рамиля Хасанова и Евгения Макорина, оба 1983 года рождения. Андреев признан виновным в организации убийства, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 33, п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), Насыров, Хасанов и Макорин — в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, по найму (п.п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), Насыров — в краже с причинением значительного ущерба из одежды потерпевшего (п. «в, г» ч. 2 ст. 158 УК РФ)», — рассказали о приговоре в пресс-службе суда.

К слову, заказчик Андреев, а также со-исполнители Макорин и Хасанов в судебном заседании вину в убийстве не признали. Насыров указал, что лишил жизни мужчину один.

Подсудимым назначено лишение свободы в колонии строгого режима: Константину Андрееву — 17 лет, Рустаму Насырову — 16,6 лет, Евгению Макорину — 15,5 лет, Рамилю Хасанову — 15 лет. А также всем подсудимым назначено наказание с ограничением свободы на 1 год (исполняется после освобождения из мест лишения свободы).

Также в пользу семьи погибшего с подсудимых было взыскано 7 миллионов рублей в качестве морального вреда. К слову, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовную коллегию Второго апелляционного суда общей юрисдикции.