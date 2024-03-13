В Челябинске осудили четверых организаторов незаконной миграции

Виновные продавали иностранцам фиктивные трудовые договоры

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор четверым организаторам незаконной миграции (пункт «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ). Об этом сегодня, 13 марта, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

В течение года виновные сбывали фиктивные трудовые договоры. Один из обвиняемых — учредитель коммерческой организации, в которую и были оформлены мигранты. Недостоверные сведения виновные представляли в полицию.

«Указанным лицам судебной инстанцией назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от одного до трех лет», — сообщили в региональном управлении ФСБ.