В Челябинске осудили бывшего заместителя главврача ОКБ № 3 по делу о взятках

Алексею Неверову назначили срок в колонии строгого режима и крупный штраф

В Центральном районном суде Челябинска вынесли приговор в отношении бывшего заместителя главврача Челябинской областной клинической больницы № 3 Алексея Неверова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий, сообщили 24 января в пресс-службе суда.

«Приговором суда Алексей Неверов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290, частью 3 стать 30, частью 6 статьи 290, частью 1 статьи 286 УК РФ, а именно: получение взятки в особо крупном размере, покушение на получение взятки, превышение должностных полномочий. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9,5 года со штрафом в размере 4,5 миллиона рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 3 года»,— сообщили в пресс-службе суда.

Отбывать наказание экс-заместитель главврача ОКБ № 3 будет в исправительной колонии строгого режима.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, в 2017—2019 годах заместитель главврача по хозяйственной части Алексей Неверов и главный инженер областной больницы Антон Губанов получили взятки от представителей коммерческих организаций на сумму более 5,7 миллиона рублей за заключение контракта на поставку лифта, который не соответствовал требованиям контракта. Губанову вынесли приговор в октябре 2021 года, ему назначили 3,5 года колонии строгого режима и штраф в размере шести миллионов рублей.