В Челябинске осудили браконьера за незаконный вылов рыбы

Мужчина отправился рыбачить в период нереста

В Челябинске осудили 49-летнего мужчину, который обвиняется в незаконной ловле рыбы из Шершневского водохранилища. Местному жителю назначили штраф, сообщили 25 января в пресс-службе областной прокуратуры.

5 мая 2021 года челябинец, зная, что вылов рыбы в период нереста запрещен, отправился на Шершневское водохранилище и с помощью сетей выловил 16 лещей. Вскоре мужчина был задержан сотрудниками отдела государственного контроля, надзора, охраны биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

«Центральный районный суд Челябинска рассмотрел уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Челябинска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктами „б, в“ части 2 статьи 256 УК РФ („Незаконный вылов водных биологических ресурсов“). Судом виновному назначена мера наказания в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей»,— сообщили в ведомстве.

Причиненный ущерб осужденный возместил в полном объеме.