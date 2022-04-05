В Челябинске осудили арбитражного управляющего за растрату денег клиента-банкрота

Виновный продал квартиру по заниженной стоимости

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор арбитражному управляющему. Он признан виновным в присвоении и растрате имущества банкротящегося клиента (часть 4 статьи 160 УК РФ). Об этом сегодня, 5 апреля, сообщили в УФСБ по региону.

Установлено, что управляющий в рамках процедуры банкротства продал квартиру клиента площадью 130 кв. м в центре города по заниженной стоимости. Ущерб составил около 3 млн рублей.

«Выяснилось, что виновный совершил растрату имущества должника. Суд приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу — 500 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

Преступление выявили и расследовали сотрудники УФСБ по Челябинской области.