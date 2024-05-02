В Челябинске оставили в СИЗО девушку, обвиняемую в покушении на убийство бизнесмена

Адвокат настаивал на более мягкой мере пресечения

Челябинский областной суд в апелляции оставил в СИЗО 22-летнюю Полину Иосифову, обвиняемую в покушении на убийство бизнесмена Бориса Спиридонова (часть 1 статьи 30, пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в региональной прокуратуре.

Адвокат просил суд избрать подзащитной более мягкую меру пресечения, поскольку она не намерена скрываться от следствия.

«Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил апелляционную жалобу защитника. Обвиняемая останется в СИЗО», — прокомментировали в региональном надзорном ведомстве.

В Троицке было организовано покушение на бизнесмена Бориса Спиридонова, который, по предварительным данным, был посредником в передаче взятки беговой дорожкой мэру Александру Виноградову. По данным корреспондентов медиахолдинга «Первый областной», покушение на убийство придумала подруга бизнесмена Дмитрия Виноградова, который, по версии следствия, и передал взятку. Он тоже находится в СИЗО.

