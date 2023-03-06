В Челябинске оставили под стражей организатора фиктивных автосалонов, похитившего с соучастниками 21 млн рублей

По версии следствия, обвиняемые присвоили деньги 113 клиентов

Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения меру пресечения жителя Московской области. Мужчину обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и создании преступного сообщества (часть 1 статьи 210 УК РФ). Об этом сегодня, 6 марта, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в период с апреля 2019 года по март 2020 года обвиняемый с десятью другими участниками преступного сообщества и неустановленными лицами организовали в Челябинске и других городах России фирмы под видом легально действующих автосалонов. На продажу выставляли машины по завышенной стоимости. В салонах создали кредитные подразделения и понуждали клиентов оформлять покупку через банк. Кредитные деньги из банка перечислялись на подконтрольные участникам сообщества счета.

По этой схеме обвиняемые обманули 113 клиентов на сумму более 21 миллиона рублей.

«Не согласившись с продлением срока содержания под стражей, сторона защиты обжаловала судебное решение в апелляционном порядке, полагала, что следователем не представлено доказательств причастности обвиняемого к преступлениям, оспаривала решение о розыске, указала на необходимость избрания более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста или залога в размере 2 млн рублей»,— рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Облсуд оставил решение первой инстанции без изменения.