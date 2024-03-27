В Челябинске остановлены поиски 10-летнего мальчика, пропавшего больше суток назад

Ребенка на улице обнаружили волонтеры

В Ленинском районе Челябинска остановлены поиски 10-летнего школьника, который ушел из дома на улице Новороссийской больше суток назад. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказали в отряде «Легион-Спас».

«Все это время ребенок гулял по Ленинскому району. Минувшую ночь он провел в подъезде чужого жилого дома. Сегодня вечером его заметили и по приметам опознали волонтеры на улице. Мальчишка направлялся туда же, где провел предыдущую ночь. Домой он даже не собирался», — рассказала координатор поисков со стороны волонтеров Александра.

Ранее к поиску мальчугана подключилась общественность и полиция.



В пресс-службе Главного управления МВД Челябинской области нам сообщили, что сейчас мальчика везут в отдел полиции «Ленинский». Родителям уже сообщили, они едут туда же. Противоправных действий в отношении мальчика не совершалось. Все это время он просто гулял.