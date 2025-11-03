В Челябинске остановили внедорожник с фальшивыми номерами

Водителю грозит лишение водительских прав на год

Накануне, 2 ноября, в Челябинске на улице Даурской сотрудники ГАИ остановили для проверки автомобиль GWM Tank 300. Оказалось, владелец иномарки ездил с фальшивыми номерами. Мужчину привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«В свидетельстве о регистрации автомобиля буквы регистрационного знака „ОЕХ“, а на машине были установлены знаки с буквами „ОХЕ“»,— уточнили в ведомстве.

40-летнего владельца иномарки привлекли к ответственности по статье 12.2 КоАП РФ. Ему грозит лишение водительских прав на срок от шести месяцев до года.