В Челябинске 40 детей перевозили в неисправном автобусе

Водителя привлекли к ответственности по шести статьям

В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции остановили для проверки автобус «Хендай Аэро Куин», в котором находилось сорок детей с двумя сопровождающими. При проверке выяснилось, что у водителя нет необходимых документов, а сам транспорт неисправен, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошел 13 июня на Свердловском проспекте. На автобусе не было опознавательных знаков и проблесковых маячков, а у водителя отсутствовал ряд документов: путевой лист и полис ОСАГО. Кроме того, перед отправлением автобус не прошел технический осмотр, а тахограф был неисправен.

«При проверке технического состояния выявлена неисправность руля: люфт рулевого управления составил 23,5 градуса, что превышает допустимые значения. Автобус задержан и эвакуирован на специализированную стоянку»,— уточнили в ведомстве.

В отношении водителя составили шесть протоколов, в том числе за управление без полиса ОСАГО, нарушение требований к использованию тахографа, управление с неисправным рулем и по другим статьям КоАП РФ.