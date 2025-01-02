В Челябинске оштрафовали водителя Audi, устроившего заезд с Дедом Морозом

Ранее мужчина три раза привлекался к административной ответственности

Сегодня, 2 января, в Госавтоинспекции Челябинска установили личности водителя и пассажира, устроивших опасный заезд по центру города.

Экстремалы привязали в Audi елку, и пассажир в костюме Деда Мороза прокатился на ней, запуская в небо фейерверки. За рулем находился 29-летний мужчина.

«Нарушителей привлекли к ответственности за нарушения правила провоза пассажира и угрозу безопасности дорожного движения», — рассказали в ГАИ.

Ранее водитель трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.