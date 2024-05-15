В Челябинске организовали проверку после падения бетонной плиты с крыши школы

Никто не пострадал

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Прокуратура Челябинской области организовала проверку после падения бетонной плиты с кирпичами с крыши филиала школы № 76 на улице Вагнера, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства об образовании, соблюдению прав несовершеннолетних на безопасное пребывание в образовательном учреждении», — прокомментировали в прокуратуре области.

Обломки плиты разлетелись по тротуару, где часто ходят дети.

По счастью, в момент инцидента рядом никого не было.

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