В Челябинске организаторы подпольного казино получили условные сроки

На скамье подсудимых оказались 11 южноуральцев

Суд вынес приговор челябинцам, организовавшим незаконный игорный бизнес. Они осуждены условно. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

Установлено, что 11 жителей Челябинска организовали на территории областного центра проведение азартных игр с использование боле 100 игровых автоматов. Преступную деятельность они вели в период с 2018 до 2020 года. Доход «предпринимателей» составил более 36 миллионов рублей, из которых более двух миллионов осужденные направили на погашение займов по ипотеке.

В отношении организаторов подпольного казино были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр») и части 1 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления»).

«Суд назначил 11 виновным наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно каждому», — сообщили в следственном управлении.

Напомним, Калининский районный суд Челябинска рассматривает уголовное дело в отношении 23 южноуральцев, организовавших преступное сообщество и незаконный игорный бизнес.