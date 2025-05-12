Суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы 49‑летнего жителя Челябинска, организатора экстремистского религиозного объединения (статья 282.2 УК РФ), сообщили в ГУ МВД по региону.

Его противоправная деятельность была раскрыта сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области совместно с ФСБ.

«В ходе обыска в квартире задержанного были изъяты жесткие диски, компьютеры, флеш-накопители и рукописные записи религиозного характера. Следствие установило, что с 2017 по 2022 год обвиняемый организовывал и руководил запрещенной религиозной организацией и ее подразделениями», — сообщили в региональном полицейском главке.
В июне прошлого года дело с обвинительным заключением поступило в Советский районный суд Челябинска, который и вынес приговор.