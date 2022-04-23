В Челябинске перевернулся перевозивший трубы большегруз «Вольво»

Водитель автомобиля получил травмы

Сегодня, 23 апреля, в Челябинске на Свердловском проспекте опрокинулся тягач. В результате ДТП пострадал водитель, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе городской ГИБДД.

Водитель автомобиля «Вольво», перевозивший металлические трубы, двигался в сторону проспекта Победы. При повороте на улицу Куйбышева тягач перевернулся. Водитель получил травмы, его доставили в больницу.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Все обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.

На данный момент большегруз поднимают спецмашины.

