Сегодня, 23 апреля, в Челябинске на Свердловском проспекте опрокинулся тягач. В результате ДТП пострадал водитель, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе городской ГИБДД.
Водитель автомобиля «Вольво», перевозивший металлические трубы, двигался в сторону проспекта Победы. При повороте на улицу Куйбышева тягач перевернулся. Водитель получил травмы, его доставили в больницу.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Все обстоятельства происшествия выясняются, проводится проверка.
На данный момент большегруз поднимают спецмашины.