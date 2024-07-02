В Челябинске ОПГ лжериелторов пойдут под суд за фиктивные сделки на 76 миллионов рублей

Выявлено 49 преступлений

Советский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело 12 участников преступной группировки лжериелторов, сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, фигуранты под различными предлогами заставляли потерпевших продавать квартиры. В роли покупателей выступали сами участники преступного сообщества, сделки же совершались по подложным документам. Бывшим собственникам квартир взамен предоставлялась жилплощадь с худшими условиями проживания.

«Ущерб потерпевшим составил 76 миллионов рублей. Добровольно обвиняемыми возмещен ущерб на сумму порядка 3 миллионов, в качестве обеспечительной меры наложен арест на имущество злоумышленников в размере более 10 миллионов рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Противоправная деятельность аферистов была пресечена оперативниками ОБОП во взаимодействии с сотрудниками из УФСБ России по Челябинской области при силовой поддержке Росгвардии.