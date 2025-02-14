В Челябинске ОМОН нагрянул в спа‑салон

На заведение поступали жалобы от горожан

Полицейские Челябинска при силовой поддержке бойцов ОМОНа управления Росгвардии проверили деятельность спа-салона, сообщили в ГУ МВД по региону.

Заведение на улице Труда давно беспокоило челябинцев, потому что в непосредственной близости к нему работают детские досуговые студии.

«Полицейские детально изучили документацию салона, опросили его сотрудников на предмет возможного осуществления незаконной деятельности, предупредив от ответственности за нарушение законодательства РФ», — рассказали в ГУ МВД по региону.

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Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в центре Челябинска накрыли спа-отель, в котором оказывали интимные услуги.