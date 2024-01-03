В Челябинске окончены поиски пропавшего утром десятилетнего мальчика

Парень прятался в частном доме у родной бабушки

В Челябинске завершены поиски десятилетнего Егора З., который сегодня утром ушел из дома и пропал. Мальчика нашли у родной бабушки. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Утром парень повздорил со своими родителями и ушел из дома. Сначала бродил по улице, а когда замерз, потихоньку пробрался во двор своей бабушки, которая живет в частном секторе. Там его и нашли уже к вечеру.

«Противоправных действий в отношении мальчика не совершалось. Его готовы передать в руки родителей», — говорят в пресс-службе ГУ МВД.

Ранее поисковый отряд «ЛизаАлерт» просил челябинцев проверить подъезды жилых домов. Предполагалось, что мальчик может греться в многоэтажках Курчатовского района.