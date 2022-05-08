В Челябинске около Шершней горит лес

На месте работают пожарные

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В Челябинске около Шершней горит лес. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщили очевидцы.

«У Шершней полыхает. Лес горит»,— сообщил проезжающий мимо челябинец.

На месте работают пожарные. Вся информация выясняется.

Сегодня днем на северо-востоке Челябинска на Бродокалмакском тракте около СНТ загорелся камыш. Пожар тушили более двух часов. Угрозы жилым домам не было.

С 30 апреля в Челябинской области введен особый противопожарный режим, который предусматривает введение дополнительных мер. Например, южноуральцам запрещено разводить костры в лесах, а значит, и жарить шашлыки. Но отказываться от них, конечно, не стоит. Главное — соблюдать правила противопожарной безопасности.