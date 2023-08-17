В Челябинске около 100 человек эвакуировались из гипермаркета «Лента»

На территории сработала система пожаротушения

Вечером 17 августа в Челябинске из здания гипермаркета «Лента» на ул. Братьев Кашириных, 75 самостоятельно эвакуировалось около 100 человек. На территории сработала система извещения о пожаре, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Прибывшее подразделение МЧС выяснило, что на складе, в аккумуляторной комнате, сработала система пожаротушения.

Возгорания не было, пострадавших нет. Причину отработки системы пожаротушения устанавливают сотрудники МЧС.

Напомним, вчера вечером торговый центр «КС» в Челябинске эвакуировали из-за сообщения о минировании. Аналогичное сообщение пришло тогда и в ТРК «Горки». Угрозы жизни людей не было.